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Вице-президент США Вэнс похвалил работу Трампа и его администрации

Вэнс: Трамп за восемь дней в Белом доме сделал больше, чем Байден за четыре года
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Kevin Lamarque/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа в течение восьми дней с момента его инаугурации сделала больше, чем за четыре года удалось сделать офису экс-президента Джо Байдена. Такое мнение высказал вице-президент страны Джеймс Дэвид Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

Вэнс добавил, что приоритетными сферами для администрации Трампа будут борьба с экономическими и миграционными проблемами.

По мнению вице-президента, если бы в США продолжили придерживаться политики открытых границ, то страна подверглась бы необратимым изменениям. Кроме того, сейчас администрация Трампа принимаем меры, чтобы уменьшить затраты на энергию, поскольку это позволит сделать еду, жилье и все остальное более доступным для простых американцев, отметил Вэнс.

78-летний республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США 5 ноября 2024 года. Его инаугурация состоялась 20 января 2025 года. Трамп стал 47-м президентом США. Это его второй срок во главе государства. Политик возглавлял США в период с 2016 по 2020 годы.

Ранее в США рассказали об инициированной Трампом «войне» за свою благосклонность.

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