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На Колыме отменили занятия в школах из-за сильных морозов

МЧС: в 10 школах Магаданской области отменили уроки из-за аномальных морозов
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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Занятия в 10 школах Магаданской области отменены из-за аномально низких температур, детей перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Там отметили со ссылкой на данные синоптиков, что в настоящее время на территории Колымы «зафиксирован аномальный температурный фон», из-за чего «в Сусуманском, Омсукчанском, Ягоднинском и Среднеканском районах отменены занятия в школах».

ФГБУ «Колымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» передает, что 4 февраля в 05:00 (3 февраля 21:00 мск) в Сусумане температура воздуха опустилась до минус 45 градусов, в Омсукчане — до минус 49, в Ягодном — до минус 45, в Сеймчане — до минус 53.

28 января Владивостокский государственный университет отменил занятия из-за начавшегося в городе снегопада. Также студентов и сотрудников Дальневосточного федерального университета перевели на дистанционный формат обучения и работы. Были отменены и вечерние шаттлы вуза, которые курсируют между островом Русским и материковой частью Владивостока.

27 января сообщалось, что в Улан-Удэ из-за морозов отменили занятия в школах для учеников 1–4-х классов. По данным Бурятского ЦГМС на 06:00 (01:00 мск), температура воздуха составила -33°С.

Ранее в Гидрометцентре рассказали об опасной погоде на Дальнем Востоке.

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