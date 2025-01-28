Ряд университетов Владивостока отменили занятия из-за погодных условий.

Владивостокский государственный университет (ВВГУ) отменил занятия во вторник, 28 января, из-за начавшегося в городе снегопада. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что учебные занятия в ВВГУ были отменены с 11:50 (04:50 мск).

Также студентов и сотрудников Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) перевели на дистанционный формат обучения и работы. Были отменены и вечерние шаттлы вуза, которые курсируют между островом Русским и материковой частью Владивостока.

Накануне ведущий специалист Приморского гидрометцентра Варвара Коридзе рассказала, что в Приморский край придут снегопады различной интенсивности с 28 января.

Коридзе предупредила, что на дорогах будут образовываться снежный накат и гололедица. По ее словам, утром во Владивостоке поднимется метель, скорость ветра будет составлять от 17 до 24 м/с, выпадет 5-8 мм снега. На остальной части Приморского края ожидается до 12-15 мм снега.

20 января Коридзе рассказала, что во Владивостоке температура воздуха 19 января превысила рекордный показатель, установленный в 1969 году. В этот день воздух прогрелся до +2,8°C.

Ранее в Приморье зацвели подснежники.