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В российском городе из-за морозов отменили занятия в школах

В Улан-Удэ из-за мороза отменили занятия для учеников начальной школы
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Shutterstock

В Улан-Удэ отменили занятия в школах для учеников 1—4-х классов, поскольку в регионе наблюдаются морозы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета по образованию города.

В комитете заявили, что родители могут самостоятельно решить, будет ли их ребенок посещать школу в морозные дни, исходя из его физического состояния и удаленности общеобразовательного учреждения от места жительства. О своем решении необходимо проинформировать классного руководителя.

Как отметили в пресс-службе, занятия, пропущенные из-за непогоды, не будут считаться пропусками по неуважительной причине.

По данным Бурятского ЦГМС на 06:00 (01:00 мск), температура воздуха составила -33°С.

Ранее климатолог рассказал о потеплении зимы в России.

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