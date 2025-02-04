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Толпа подростков запинала гостей ресторана ногами в российском городе

В Находке подростки избили гостей ресторана, отказавшихся дать им сигареты
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Ivanova Ksenia/Shutterstock/FOTODOM

В приморском городе Находке толпа подростков избила посетителей ресторана. Об этом сообщает Telegram-канал с новостями Владивостока.

По его данным, инцидент произошел 1 февраля в торговом центре «Находка Мега», когда двое гостей заведения вышли покурить. К мужчинам обратились подростки и агрессивно потребовали сигарет, но получили отказ. Затем гости вернулись в зал ресторана, а через полчаса снова вышли покурить.

Очевидица рассказала, что в этот момент толпа подростков «выскочила из-за угла» и сбила мужчин с ног, после чего подростки начали «запинывать их ногами», а потом сбежали.

В прошлом ноябре на станции в Москве толпа подростков избила пассажира электрички и уборщика, который за него заступился. Конфликт между 33-летним Павлом и несовершеннолетними произошел, когда мужчина заметил, что они мусорят и плюют в поезде, обратился к старшим ребятам и попросил вести себя спокойнее. Во время разговора один из подростков плюнул Павлу в ноги, тот грубо ответил и вышел на следующей станции. Ребята последовали за мужчиной. Один из них брызнул ему в лицо из перцового баллончика, а второй прыгнул на Павла. После этого бить мужчину начали их товарищи. За него заступился уборщик станции, но его тоже ударили несколько раз.

Ранее подростки устроили «мини-бунт» после отмены концерта в Сочи.

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