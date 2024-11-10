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В Москве подростки после замечания избили пассажира электрички и уборщика

Baza: в Москве подростки избили пассажира электрички и уборщика

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

На станции в Москве толпа подростков избила пассажира электрички и уборщика, который за него заступился. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, конфликт между 33-летним Павлом и подростками произошел 5 ноября, когда мужчина возвращался с работы. Он заметил, что они мусорят и плюют в поезде, обратился к старшим ребятам и попросил вести себя спокойнее. Во время разговора один из подростков плюнул Павлу в ноги, тот грубо ответил и вышел на следующей станции.

Согласно публикации, подростки последовали за мужчиной. Один из них брызнул ему в лицо из перцового баллончика, а второй прыгнул на Павла. После этого бить мужчину начали их товарищи. За него заступился уборщик станции, но его тоже ударили несколько раз. Школьники скрылись с места пришествия, двоих из них удалось быстро задержать. Они записали видео с извинениями. Павел обратился в полицию, по факту произошедшего возбудили дело о хулиганстве.

Это не первый случай агрессивного поведения подростков. Так, в Нижегородской области СК устанавливает личности подростков, которые избивают прохожих на улице. При этом банда семиклассников снимает нападения на видео.
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Ранее воронежец избил игравших в мяч детей, потому что они ему мешали.

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