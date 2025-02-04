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Юрист заявила, что украинцам не стоит ожидать особых условий в США

Юрист Крюкова: не стоит ожидать особых условий для украинцев в США
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Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гражданам Украины, желающим остаться в США, не стоит рассчитывать на какие-либо особые льготы при администрации Дональда Трампа. Об этом сообщила РИА Новости адвокат из США Елизавета Крюкова.

«Я считаю, что больше не следует ждать каких-либо особых условий для украинцев», — отметила Крюкова.

По ее словам, иммигранты из других стран также могут оказаться в аналогичной ситуации.

«Даже те граждане Украины, которые уже получили разрешения в рамках данной программы и уже готовились приехать в США, теперь получают уведомления о том, что эти разрешения аннулированы», — добавила юрист.

Тем не менее она подчеркнула, что те, кто уже находится в США, могут продолжать находиться здесь до истечения срока действия их документов или обратиться с просьбой о смене статуса. Адвокат призвала быть внимательными и избегать правонарушений, чтобы не столкнуться с проблемами.

До этого сообщалось, что администрация Трампа рассматривает вариант использования военных баз США для содержания и депортации мигрантов-нелегалов.

Ранее Трамп намерился использовать армию и военные самолеты для депортации мигрантов.

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