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Россиян призвали не принимать наследство без проверки долгов завещателя

Роскачество: перед принятием наследства нужно проверить долги завещателя
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Depositphotos

Если человеку оставили наследство, то сначала нужно проверить наличие долгов завещателя. Наследники отвечают по долгам только в пределах суммы наследуемого имущества, объяснила RT руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.

База данных с информацией о долгах ушедшего родственника открыта для всех желающих, но она позволяет узнать лишь о текущих делах. Могут появиться и неофициальные долги — к примеру, перед друзьями, за коммуналку или штрафы. Они могут стать неприятным сюрпризом, поэтому лучше самостоятельно сделать запрос в госорганы для выяснения всех финансовых обстоятельств человека, отметила Вяльшина. Она также посоветовала обратиться в банки, если у завещателя были кредиты.

«Необходимо проверить наличие [задолженностей по] коммунальным платежам. Это можно сделать, обратившись в управляющую компанию или ТСЖ. Иногда полезно поговорить с соседями или друзьями покойного, которые могут знать о его финансовых обязательствах», — добавила эксперт.

Также она порекомендовала запросить кредитную историю родственника, подчеркнув, что в целом получатель будет отвечать по долгам в пределах общей суммы наследства.

«Поэтому стоит тщательно проверять все финансовые обязательства перед принятием наследства», — подчеркнула специалист.

До этого адвокат компании «Юков и партнеры» Илья Бахилин посоветовал не вступать в наследство при шансе получить долги. Для этого не нужно подавать заявление нотариусу об этом, а также фактически следует не принимать никакую часть наследства.

Ранее юрист рассказала, как вернуть наследство, которое забрало государство.

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