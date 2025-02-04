Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У северных Курил произошли подземные толчки магнитудой 4,2

У северной части Курильских островов зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2
close
Depositphotos

У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2. Об этом РИА Новости сообщила руководитель сейсмологической станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Подземные толчки произошли 4 февраля в 06:06 (23:06 мск). Эпицентр землетрясения располагался в Тихом океане в 134 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг находился на глубине 19 километров.

Семенова отметила, что сведения об ощутимости землетрясения не поступали. Тревога цунами не объявлялась.

3 февраля глава измирского отделения Палаты инженеров-геофизиков Синанджан Озичер заявил, что существует риск разрушительного землетрясения в курортном регионе Турции.

В тот же день сообщалось, что на остров Санторини в Греции направили спасательные команды и палатки после того, как там зафиксировали сотни сейсмических толчков.

Ранее российские ученые нашли новый способ изучения землетрясений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами