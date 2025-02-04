У северных Курил произошли подземные толчки магнитудой 4,2

У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2. Об этом РИА Новости сообщила руководитель сейсмологической станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Подземные толчки произошли 4 февраля в 06:06 (23:06 мск). Эпицентр землетрясения располагался в Тихом океане в 134 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг находился на глубине 19 километров.

Семенова отметила, что сведения об ощутимости землетрясения не поступали. Тревога цунами не объявлялась.

3 февраля глава измирского отделения Палаты инженеров-геофизиков Синанджан Озичер заявил, что существует риск разрушительного землетрясения в курортном регионе Турции.

В тот же день сообщалось, что на остров Санторини в Греции направили спасательные команды и палатки после того, как там зафиксировали сотни сейсмических толчков.

Ранее российские ученые нашли новый способ изучения землетрясений.