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В России завершаются испытания онковакцины

В РФ завершаются доклинические испытания персональной онковакцины
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Специалисты Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина завершают доклинические испытания персонализированной мРНК-вакцины для терапии онкологических заболеваний. Об этом ТАСС сообщил главный внештатный онколог Минздрава России, директор научного центра Иван Стилиди.

«Сейчас мы в НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России завершаем доклинические испытания на животных моделях, поэтому о сроках [получения разрешения на использование вакцины] говорить пока преждевременно. Важно понимать, что неоантигенная мРНК-вакцина — не панацея, как и любой другой метод в онкологии», — отметил он.

Разработка вакцины осуществляется в сотрудничестве Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена и НМИЦ онкологии имени Блохина.

До этого директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что доклинические испытания вакцины от рака доказали ее способность подавлять рост опухолей. Он также добавил, что первыми пациентами, которые смогут протестировать новую вакцину в ходе клинических исследований, вероятно, станут пациенты с меланомой и мелкоклеточным раком легких. Ученые также планируют создать модели различных онкозаболеваний для разработки персонализированных мРНК-вакцин, включая вакцины против рака почек, груди и поджелудочной железы.

Главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн заявил в своем Telegram-канале, что в РФ начался отбор кандидатов на участие в клиническом исследовании онколитической вакцины «ЭнтероМикс».

Ранее россиян предупредили о схеме мошенничества с вакциной от рака в Telegram.

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