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В РФ начался отбор кандидатов на участие в исследовании онколитической вакцины

Онколог Каприн: начался отбор кандидатов для исследования вакцины «Энтеромикс»

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Павел Львов/РИА Новости

Главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн заявил в своем Telegram-канале, что в РФ начался отбор кандидатов на участие в клиническом исследовании онколитической вакцины «ЭнтероМикс».

«Рад сообщить о начале прескрининга, направленного на отбор пациентов для участия в первой фазе клинического исследования онколитической вакцины «ЭнтероМикс», — поделился Каприн.

Он пояснил, что для участия в испытаниях отбираются пациенты, которые ранее уже получали противоопухолевое лечение и исчерпали все доступные методы терапии. Возрастной диапазон для участия составляет от 18 до 75 лет. При этом общее состояние пациента должно позволять проводить исследования.

До этого глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что от других стран есть запрос на российскую онковакцину.

По его словам, в 2025 году специалисты начнут использовать вакцину в рамках клинических испытаний.

Ранее ученый назвал главную особенность российской вакцины от рака.

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