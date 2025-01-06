Россиян предупредили о схеме мошенничества с вакциной от рака в Telegram

В России появились мошенники, которые за деньги предлагают якобы участие во «втором этапе» клинических испытаний онковакцины «Энтеромикс». Об этом в своем Telegram-канале сообщил генеральный директор НМИЦ радиологии и главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

Он отметил, что в последнее время в Telegram поступают сообщения о мошеннической деятельности, в которых от его имени и имени сотрудников НМИЦ радиологии пациентам предлагается участие в этих испытаниях. Злоумышленники требуют плату за участие, консультации или «ускорение» процесса отбора.

Каприн подчеркнул, что все этапы участия в клинических испытаниях бесплатные и не существует никаких ускоренных процедур через мессенджеры или социальные сети. Он также добавил, что ни он, ни сотрудники НМИЦ радиологии никогда не отправляют личные сообщения пациентам. Все официальные уведомления и приглашения осуществляются через утвержденные каналы связи, указанные в анкете пациента.

24 декабря сообщалось, что 50 онкобольных примут участие в первой фазе клинических испытаний вакцины от рака в России. Прием заявок на участие закрыт — всего их поступило более 6 тыс.

Ранее сообщалось, что вакцину против колоректального рака начнут применять в РФ в 2025 году.