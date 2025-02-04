Большинство россиян проводят зимний досуг дома, смотря сериалы

Более половины (52%) опрошенных россиян любят проводить зимние выходные в домашней обстановке, 30% из них предпочитают сидеть в соцсетях. Это показало исследование социальной сети «Одноклассники» и ЮMoney, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По данным ОК, с начала зимы в сервисе «Увлечения» наибольшим спросом пользуются творческие мастер-классы о том, как рисовать зимние пейзажи и делать своими руками украшения. Также пользователям интересны идеи горячих блюд к столу и лайфхаки о том, как грамотно ухаживать за садом во время теплой зимы.

По данным исследования, еще 27% россиян предпочитают в зимние выходные гулять по городу, и только четверть опрошенных выбирают зимние развлечения (коньки, лыжи, горки).

Отвечая на вопрос о том, с кем россияне предпочитают проводить выходные, почти 50% респондентов признались, что проводят зимний досуг с семьей, а другая половина — наедине с собой, с друзьями, любимым человеком, новыми знакомыми или с коллегами.

Что касается видов любимого зимнего досуга, то более половины опрошенных (53%) отметили, что любят смотреть фильмы, сериалы и шоу. Это подтверждают и данные платежного сервиса ЮKassa: в декабре 2024 года число покупок фильмов и музыки выросло на 7% по сравнению с ноябрем, а число покупок печатных и аудиокниг увеличилось на 11% месяц к месяцу.

26% россиян проводят время за чтением книг, а 25% предпочитают гулять на улице. Четверть опрошенных также любят играть в видеоигры. Еще 12% ходят в кино или театры, 8% — на зимние свидания и встречи, 4% респондентов не любят зиму и уезжают на этот период в теплые страны, примерно столько же ходят на творческие мастер-классы или увлекаются гастротуризмом.

Согласно опросу, 30% респондентов не считают, сколько денег у них уходит на зимний досуг. Еще 13% тратят на зимние развлечения от 3 тыс. до 5 тыс. рублей в месяц, по 10% россиян выделяют на это от 1 тыс. до 2 тыс. рублей в месяц и от 6 тыс. до 10 тыс. рублей в месяц, 5% — от 11 тыс. до 15 тыс. рублей в месяц. Еще 7% тратят на зимние развлечения от 16 тыс. до 20 тыс. рублей в месяц.

Ранее выяснилось, что недостаток солнца зимой может усугубить панические атаки.