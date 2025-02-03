Замглавы Минэнерго Мочальникова освободили от должности

Сергей Мочальников освобожден от должности заместителя министра энергетики РФ. Соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что решение принято по просьбе самого Мочальникова. На этой должности он находился с апреля 2022 года.

В октябре 2024 года Мочальникову было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) в рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств Минэнерго РФ. В МВД сообщали, что он может быть причастен к хищению бюджетных денег в особо крупном размере.

По данному делу одним из обвиняемых также проходит Анатолий Яновский — бывший замминистра энергетики РФ. Суд также заключил его под стражу.

Позже Никулинский районный суд Москвы арестовал замдиректора ФГБУ «ГУРШ» Наталью Коневу, фигурантку дела Мочальникова.

Ранее суд Москвы арестовал замглавы Росалкогольрегулирования.