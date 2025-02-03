Российский самокатчик выплатит сбитому пешеходу шестизначную компенсацию

В Магнитогорске суд взыскал с самокатчика в пользу сбитого им пешехода шестизначную сумму. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел 14 июля 2023 года. Мужчина на арендованном электросамокате врезался в пешехода возле одного из домов на улице Ленина. В результате пострадавший получил травмы средней степени тяжести.

В ходе судебного разбирательства виновник аварии пытался доказать, что пешеход получил менее серьезные травмы, однако ему это не удалось. Правобережный районный суд принял решение взыскать с самокатчика 150 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу пострадавшего, а также 20 тысяч рублей на расходы по оплате услуг представителя.

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