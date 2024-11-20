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В России оценили эффективность запрета электросамокатов для подростков младше 16 лет

Специалист Соколов: электросамокаты нужно оборудовать кнопкой «пешеходная зона»

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Shutterstock

Инициатива запретить подросткам младше 16 лет управлять электросамокатами не решит проблему наездов на пешеходов. Об этом в интервью НСН рассказал председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов.

По его словам, основная причина заключается не в возрасте водителей, а в том, что они могут передвигаться по тротуарам со скоростью 25 км/ч.

«При этом никто почему-то не смотрит на национальный стандарт электрических СИМ. Там написано, что у электросамокатов должна быть кнопка «пешеходная зона», то есть, не более 8 км/ч можно ездить вместе с пешеходом. Это было бы безопасно, хоть и не является абсолютной гарантией от наездов», — добавил Соколов.

Эксперт также добавил, что наезды на пешеходов совершают не только самокатчики, но и курьеры, которые доставляют товары на велосипедах.

Накануне сообщалось, что Минтранс России разрабатывает поправки в правила дорожного движения, согласно которым, возраст пользователей средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, будет повышен с 14 до 16 лет. По словам замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта ведомства Владимира Луговенко, принято также концептуальное решение осуществлять контроль за соблюдением ПДД лицами, управляющими СИМ, классическим способом, — при помощи номеров и систем фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Ранее стало известно, что россиян начнут бесплатно страховать от инцидентов с электросамокатами.

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