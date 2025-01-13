Россиянин избил возлюбленную и устроил утечку газа в многоквартирном доме

На Алтае мужчина избил партнершу и пригрозил ей взрывом газа

В Алтайском крае мужчина устроил утечку газа в многоквартирном доме после избиения возлюбленной, сообщили в полиции Бийска.

Местная жительница обратилась к правоохранителям 12 января. Женщина заявила, что 31-летний пьяный сожитель избил ее, выгнал из квартиры и закрылся, а затем вырвал гибкую подводку, ведущую к газовой плите, и начал угрожать взрывом.

На место прибыли лейтенант и сержант полиции, которые убедились в том, что женщина сказала правду, и вызвали подкрепление. Пока работники газовой службы перекрывали поступление метана, силовики эвакуировали жителей трехэтажного дома.

После этого правоохранители ворвались в квартиру и задержали пьяного мужчину, которого в итоге доставили в психиатрическую больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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