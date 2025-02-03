Неадекватный мужчина с ножом изрезал двух человек в нижегородском ночном клубе

РЕН ТВ: в Нижнем Новгороде мужчина с ножом изрезал двух человек в ночном клубе

В Нижнем Новгороде неадекватный мужчина с ножом пришел в ночной клуб и порезал двоих. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел, когда мужчина в состоянии алкогольного или наркотического опьянения зашел в один из ночных клубов города. Он стал вести себя агрессивно и достал нож, которым ранил двух человек. Охранники и посетители совместно пытались справиться с дебоширом, один из клиентов заведения бросил в голову злоумышленнику мусорное ведро.

Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, подробной информации об их состоянии не поступало. Отмечается, что угрозы их жизням нет. Следователи устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

До этого в Омске мужчину, напавшего с ножами на попутчиков в поезде, отправили под стражу. Пенсионер ехал в салоне, но в какой-то момент выхватил два ножа и потребовал, чтобы соседи покинули купе.

Ранее в Ростове-на-Дону мужчина с ножом атаковал военного.