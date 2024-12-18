Отец случайно выбросил шестимесячную дочь в окно, пытаясь покачать ее на руках

Китаец случайно выбросил дочь из окна во время ссоры с женой. Об этом пишет South China Morning Post.

В день инцидента житель Западного Китая по фамилии Чжао выпил немного вина и вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Его жена оставила шестимесячную дочь с мужем, а сама занялась домашними делами. В какой-то момент лежавший на диване Чжао проигнорировал плач ребенка, и супруга отругала мужа за невнимательность. Когда они начали ссориться, Чжао взял ребенка на руки и подошел к окну их квартиры на шестом этаже.

Он лишь хотел покачать младенца, чтобы успокоить, но случайно выбросил его из открытого окна. Затем Чжао отвез дочь в больницу, где выяснилось, что она получила тяжелую черепно-мозговую травму и травматический шок, вызвавший множественные повреждения органов. Мужчина отрицал вину и утверждал, что это был несчастный случай. В итоге суд приговорил отца, совершившего халатность, ставшую фатальной, к четырем годам лишения свободы.

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