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В Забайкалье 17-летняя девушка родила в туалете кафе и выбросила ребенка в туалет

Chita.ru: в Забайкалье мать, выбросившая младенца в туалет, оказалась подростком
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Shutterstock

Девушка, которая родила ребенка в туалете придорожной столовой в Забайкалье, оказалась подростком. Об этом сообщает Chita.ru со ссылкой на источники.

По данным собеседников, матери младенца 17 лет, на данный момент она учится в колледже. Кто является отцом, неизвестно.

Младенца обнаружили в этом месте после того, как автобус, следовавший из поселка Первомайский в Читу, остановился около придорожного кафе. Спасти ребенка не удалось.

Как рассказали очевидцы, воды у студентки отошли в салоне, поэтому она пошла в кафе. Спустя некоторое время она вернулась в автобус и продолжила путь. По неизвестной причине, поведение девушки смутило водителя.

На данный момент с подростком работают следователи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент прокуратура проводит проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее россиянку осудили на два года за то, что она выбросила младенца в выгребную яму.

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