Женщина поссорилась с мужем и выбросила двоих детей с четвертого этажа

В Индии женщина выбросила двух сыновей из окна после ссоры с мужем

В Индии женщина жестоко расправилась с маленькими детьми после ссоры с мужем. Об этом сообщает Times of India.

Инцидент произошел 21 января в Дамане. Местная жительница сбросила двух сыновей, годовалого и трехлетнего, с балкона на четвертом этаже. По данным полиции, мать решилась на этот шаг после того, как поссорилась со своим супругом.

Он, как сообщается, стал очевидцем произошедшего и не позволил жене прыгнуть вслед за детьми. Мальчиков экстренно доставили в больницу, но спасти не смогли. В отношении их матери возбудили уголовное дело. Пока неизвестно, что стало причиной семейной ссоры, полиция устанавливает обстоятельства.

Ранее в Китае мужчина случайно выбросил маленькую дочь в окно во время ссоры с женой.