Крупная сеть аптек начала массово сокращать сотрудников

Крупная сеть аптек «Апрель» сокращает сотни ночных сотрудников, на это жалуются работники из Твери, Краснодара и Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как рассказывают уволенные сотрудники, 30 января руководство сообщило им о сокращении ночной ставки с начала февраля.

«Вынудили всех уволиться. Кто-то взял больничный, кто-то что-то пытается делать, но сказано было прямым текстом: даже не пытайтесь никуда писать, никто вам не поможет ничем. Решили сэкономить на всех», — пожаловались сотрудники.

Недавно выяснилось, что после 30-процентного обвала российского авторынка в автодилерских холдингах начались сокращения персонала. Эксперты отметили, что этот тренд усилится и перейдет в массовые сокращения в автобизнесе к концу 2025 года, который обещает стать еще более трудным, чем предыдущий. Подробнее о ситуации с российским авторынком — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Microsoft продолжит массово увольнять сотрудников в 2025 году.