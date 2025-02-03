Грузия отзывает свою делегацию из ПАСЕ

Власти Грузии отзывают членов делегации из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает ТАСС.

«Ожидаем, что Парламентская ассамблея Совета Европы вернется к своим первостепенным ценностям, которые основаны на уважении демократии и суверенитета», — сказал он.

Накануне спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) своей резолюцией по выборам в Грузии фактически стремится «отменить» выбор грузинского народа, это вмешательство во внутренние дела.

Недавно Грузия прекратила работу в Парламентской ассамблее Совета Европы из-за принятой резолюции, призывающей власти республики провести новые выборы в парламент. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал эти требования оскорбительными, но допустил возвращение в ПАСЕ при их пересмотре. Чего хотят от Грузии в Европе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ПАСЕ выразили сожаление, что «потеряли» Грузию.