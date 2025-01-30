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В ПАСЕ выразили сожаление, что «потеряли» Грузию

Президент ПАСЕ Русопулос выразил сожаление решением Грузии покинуть организацию
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Council of Europe Parliamentary/Global Look Press

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорос Русопулос выразил сожаление решением Грузии покинуть организацию. Об этом сообщает «Европейская правда».

Он подтвердил, что Грузия прекратила отношения с ПАСЕ в ответ на решение ассамблеи, наложившей санкции на грузинскую делегацию.

«Я сожалею о решении грузинской делегации выйти из Парламентской ассамблеи Совета Европы после голосования Ассамблеи за ратификацию полномочий делегации с наложением на нее условий», — сказал Русопулос.

Он возложил на Тбилиси ответственность за срыв диалога, несмотря на якобы усилия ПАСЕ наладить его. По его словам, решение Грузии подрывает диалог, который мог бы способствовать продвижению демократии в республике.

Накануне Грузия прекратила работу в Парламентской ассамблее Совета Европы из-за принятой резолюции, призывающей власти республики провести новые выборы в парламент. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал эти требования оскорбительными, но допустил возвращение в ПАСЕ при их пересмотре. Чего хотят от Грузии в Европе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Грузии обвинили Евросоюз в лицемерии из-за новых санкций.

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