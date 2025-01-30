В ПАСЕ выразили сожаление, что «потеряли» Грузию

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорос Русопулос выразил сожаление решением Грузии покинуть организацию. Об этом сообщает «Европейская правда».

Он подтвердил, что Грузия прекратила отношения с ПАСЕ в ответ на решение ассамблеи, наложившей санкции на грузинскую делегацию.

«Я сожалею о решении грузинской делегации выйти из Парламентской ассамблеи Совета Европы после голосования Ассамблеи за ратификацию полномочий делегации с наложением на нее условий», — сказал Русопулос.

Он возложил на Тбилиси ответственность за срыв диалога, несмотря на якобы усилия ПАСЕ наладить его. По его словам, решение Грузии подрывает диалог, который мог бы способствовать продвижению демократии в республике.

Накануне Грузия прекратила работу в Парламентской ассамблее Совета Европы из-за принятой резолюции, призывающей власти республики провести новые выборы в парламент. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал эти требования оскорбительными, но допустил возвращение в ПАСЕ при их пересмотре. Чего хотят от Грузии в Европе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Грузии обвинили Евросоюз в лицемерии из-за новых санкций.