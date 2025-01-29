Загадочные ледяные объекты на окраинах Млечного Пути поставили астрономов в тупик

Группа японских астрономов из Токийского университета и Университета Ниигаты обнаружила два необычных ледяных объекта в далеких регионах нашей галактики. Их происхождение остается загадкой. Препринт работы опубликован на портале arXiv.

Исследователи изучили данные космического телескопа AKARI, собранные в период с 2006 по 2011 год. В 2021 году в этих данных были обнаружены два неизвестных объекта, однако установить их природу не удалось. Недавние наблюдения с помощью телескопа ALMA только добавили загадочности.

Ученые предполагают, что оба объекта представляют собой гигантские ледяные образования. Однако есть и альтернативные гипотезы: это могут быть плотные облака газа или неизвестный ранее тип звезды. Последняя версия маловероятна, так как объекты расположены в областях, удаленных от традиционных звездообразующих регионов галактики.

Исследователи отмечают, что объекты обладают необычными характеристиками. Оба поглощают пыль и лед, что типично для молодых звезд или плотных газовых облаков. При этом их размер примерно в 10 раз превышает размеры Солнечной системы, что слишком мало для газовых облаков, но слишком велико для известных типов звезд. Однако вещество вокруг объектов состоит преимущественно из диоксида кремния (SiO₂) с небольшим количеством углекислого газа (CO₂), что напоминает химический состав молодых звезд.

Дополнительную путаницу создают расхождения в данных о расположении объектов. Одна методика оценки расстояний показывает, что первый объект находится в 6500 световых годах от Земли, Другая методика указывает, что он гораздо дальше — на расстоянии 30 тысяч световых лет. Второй объект, согласно обеим оценкам, находится на расстоянии 43 700 световых лет. Почему возникает такая разница в расчетах — пока остается неясным.

Исследователи признают, что современные данные не позволяют точно определить природу объектов. Они надеются, что в будущем на них удастся направить космический телескоп имени Джеймса Уэбба, что поможет пролить свет на эту космическую загадку.

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