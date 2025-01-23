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С Земли можно будет увидеть «Вифлеемскую звезду» и исчезнувшие кольца Сатурна

Астроном Никифоров: сближение дисков Венеры и Юпитера произойдет в 2025 году
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NASA/Global Look Press

Редкое сближение дисков Венеры и Юпитера, которое напомнит о «Вифлеемской звезде», можно будет наблюдать в 2025 году. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на председателя Иркутского регионального астрономического общества Павла Никифорова.

Он рассказал, что этот год будет богат на уникальные астрономические события. Он начался пролетом кометы ATLAS, которую было видно невооруженным взглядом, а в конце года ожидается метеорный поток Геминиды с интенсивностью 150 метеоров в час.

Из примечательных событий в 2024 году, подчеркнул Никифоров, стоит отметить «встречу» Венеры и Юпитера. Угловое расстояние на небосводе между ними составит около 0,5 градуса. Сближение можно наблюдать 12 августа.

По его словам, оно напомнит о «Вифлеемской звезде». По одной из версий этого явления, диски планет совпали в одну необычно яркую светящуюся точку, что указало библейским волхвам место рождения Иисуса Христа.

Помимо этого, любители астрономии смогут увидеть, как 23 марта «исчезнут» кольца Сатурна. Этот визуальный эффект, происходящий раз в 15 лет, возникает вследствие определенного угла наклона планеты относительно Земли.

До этого сообщалось, что международная группа астрономов из Китая, США и Швеции обнаружила космические волны, похожие на щебетание птиц.

Ранее россиян предупредили о сильных магнитных бурях в 2025 году.

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