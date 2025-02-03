Верховный суд РФ отказал Блиновской в снижении 1,2 млрд рублей задолженности

ТАСС: ВС России отказал Блиновской в снижении задолженности по налогам и штрафу

Верховный суд отказал блогерше Елене Блиновской в снижении суммы задолженности по налогам, пени и штрафу, составляющей на данный момент более 1,2 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«Отказать индивидуальному предпринимателю Блиновской Елене Олеговне в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации», — говорится в тексте определения суда.

В своей жалобе Блиновская попросила суд отправить материалы дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы. Там блогерша намеревалась получить верный расчет недоимки по НДС, НДФЛ, а также применить смягчающие вину обстоятельства при назначении штрафа.

Блиновская была задержана 27 апреля 2024 года при попытке пересечь российскую границу на автомобиле. Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве возбудило против нее уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Сумма составила свыше 918 млн рублей. Кроме того, в ходе следственного расследования была установлена легализация денежных средств в размере более 43 млн рублей.

Ранее родителям Блиновской разрешили пользоваться пенсионными счетами.