ВСУ атаковали Белгородскую область, есть пострадавшие

Вооруженные силы Украины (ВСУ) беспилотными летательными аппаратами атаковали Белгородский район. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава области Вячеслав Гладков.

По его данным, ранения в результате этого получили два мирных жителя.

«В хуторе Церковный в результате сброса взрывного устройства с беспилотника ранены двое мужчин. Пострадавших с осколочными ранениями в состоянии средней степени тяжести бригады скорой медицинской помощи доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал он.

Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

Кроме того, заявил глава региона, еще один украинский дрон атаковал частный дом в поселке Дубовое.

«Домовладение получило значительные разрушения», — отметил Гладков.

На местах происшествия работают оперативные службы. Данные о последствиях уточняются.

Несколькими часами ранее Гладков сообщил, что украинские войска атаковали город Шебекино в Белгородской области беспилотниками.

Ранее системы ПВО сбили три украинских беспилотника над Россией.