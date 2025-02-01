Россиянам рассказали об изменении порядка оплаты за отопление с 1 марта

Доцент Косов: С 1 марта россияне будут платить только за потребленное отопление

С 1 марта в России изменится порядок оплаты за отопление, граждане будут платить только за потребленное тепло по показаниям счетчика. Об этом рассказал доцент, заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Михаил Косов агентству «Прайм».

По его словам, с марта министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России в качестве приоритетного способа вводит оплату только за те месяцы, когда отопление включено.

Эксперт добавил, что нововведение позволит плательщикам видеть в квитанциях более детализированную информацию, а также повысит прозрачность расчетов.

До этого вице-президент общественной организации «Опора России», глава направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков заявил, что если в России утвердят правила, по которым за отопление платить россияне будут только непосредственно зимой, то это приведет к росту платежей на 60%.

По его мнению, равномерные платежи за услугу в течение года для многих россиян более-менее приемлемы, так как в противном случае с началом отопительного сезона сумма в квитанции вырастает на 50-60%.

Ранее в Госдуме объяснили смысл изменения системы оплаты отопления.