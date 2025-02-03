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В Госдуме предупредили о новом виде мошенничества с квитанциями

Депутат Немкин рассказал о мошенничестве с поддельными квитанциями за ЖКХ
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Кирилл Каллиников

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил в разговоре с RT, что в последние месяцы наблюдается рост случаев мошенничества с поддельными квитанциями за ЖКХ.

По словам депутата, мошенники применяют современные технологии для изготовления поддельных платежных документов. Их цель — обмануть людей, заставив их поверить в подлинность документа и оплатить задолженность без проверки реквизитов. Для этого мошенники используют QR-коды, которые позволяют быстро и удобно оплатить долг.

Немкин призвал соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать финансовых потерь. В частности, он рекомендовал тщательно проверять данные и сопоставлять их с предыдущими платежами, а также сверяться с данными на официальном сайте управляющей компании. Депутат напомнил, что актуальную информацию о счетах можно найти в онлайн-сервисах ЖКХ или банковских приложениях.

Немкин также указал на необходимость быть внимательнее при использовании QR-кодов, и, прежде чем сканировать код, убедиться в подлинности квитанции. В случае сомнений относительно суммы платежа или реквизитов, лучше уточнить информацию у управляющей компании.

2 февраля Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредило, что мошенники начали применять фишинговые атаки от имени интернет-магазина Ozon с целью получения личных данных граждан.

Ранее россиян предупредили об опасном тренде мошенничества с QR-кодами.

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