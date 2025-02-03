В Грузии увеличат сроки за угрозы и нападения на полицейских

Правящая партия «Грузинская мечта» внесла на рассмотрение парламента пакет законопроектов, в частности о введении уголовного наказания сроком до трех лет тюрьмы за призыв к насильственным действиям, заявил исполнительный секретарь фракции Мамука Мдинарадзе. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, изменения обусловлены целью предотвращения «фашистских действий псевдолибералов».

Мдинарадзе добавил, что в Грузии возрастет срок уголовного наказания за сопротивление полицейским, за угрозы в их адрес и насилие. Подобные действия перейдут в категорию тяжелых преступлений, они повлекут заключение от пяти до шести лет.

До этого сообщалось, что сотрудники министерства внутренних дел Грузии на акции протеста, который проходил в 2 февраля у въезда в Тбилиси, задержали 31 человека.

Акции протеста начались в Тбилиси 28 ноября после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна приостанавливает процесс открытия переговоров о вступлении в Европейский союз.

Ранее глава дипломатии ЕС назвала «неприемлемыми» задержания на протестах в Грузии.