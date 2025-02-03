Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Грузии увеличат сроки за угрозы и нападения на полицейских

Правящая партия Грузии намерена ввести уголовное наказание за призыв к насилию
close
Shutterstock/EvaL Miko

Правящая партия «Грузинская мечта» внесла на рассмотрение парламента пакет законопроектов, в частности о введении уголовного наказания сроком до трех лет тюрьмы за призыв к насильственным действиям, заявил исполнительный секретарь фракции Мамука Мдинарадзе. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, изменения обусловлены целью предотвращения «фашистских действий псевдолибералов».

Мдинарадзе добавил, что в Грузии возрастет срок уголовного наказания за сопротивление полицейским, за угрозы в их адрес и насилие. Подобные действия перейдут в категорию тяжелых преступлений, они повлекут заключение от пяти до шести лет.

До этого сообщалось, что сотрудники министерства внутренних дел Грузии на акции протеста, который проходил в 2 февраля у въезда в Тбилиси, задержали 31 человека.

Акции протеста начались в Тбилиси 28 ноября после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна приостанавливает процесс открытия переговоров о вступлении в Европейский союз.

Ранее глава дипломатии ЕС назвала «неприемлемыми» задержания на протестах в Грузии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами