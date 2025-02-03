Полиция задержала митингующих в Тбилиси

Сотрудники министерства внутренних дел Грузии на акции протеста, который проходил в 2 февраля у въезда в Тбилиси, задержали 31 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что все задержанные обвиняются в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Некоторые протестующие, среди которых лидер оппозиционной партии «Ахали» Ника Мелия, уже выпущены под подписку о невыезде. Суд над задержанными состоится позднее.

Представители грузинской оппозиции, их последователи, а также гражданские активисты 2 февраля устроили протест у торгового центра «Тбилиси молл», где попытались перекрыть трассу, ведущую в столицу. Силовики воспрепятствовали блокировке дороги, из-за чего митингующие начали устраивать с ними потасовку. Пострадали несколько человек. Позднее толпа направилась к зданию парламента, расположенному на проспекте Руставели в центре Тбилиси.

Акции протеста начались в Тбилиси 28 ноября после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна приостанавливает процесс открытия переговоров о вступлении в Европейский союз.

Ранее глава дипломатии ЕС назвала «неприемлемыми» задержания на протестах в Грузии.