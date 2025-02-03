Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полиция задержала митингующих в Тбилиси

МВД Грузии на митинге у въезда в Тбилиси задержало 31 человека
close
«Газета.Ru»

Сотрудники министерства внутренних дел Грузии на акции протеста, который проходил в 2 февраля у въезда в Тбилиси, задержали 31 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что все задержанные обвиняются в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Некоторые протестующие, среди которых лидер оппозиционной партии «Ахали» Ника Мелия, уже выпущены под подписку о невыезде. Суд над задержанными состоится позднее.

Представители грузинской оппозиции, их последователи, а также гражданские активисты 2 февраля устроили протест у торгового центра «Тбилиси молл», где попытались перекрыть трассу, ведущую в столицу. Силовики воспрепятствовали блокировке дороги, из-за чего митингующие начали устраивать с ними потасовку. Пострадали несколько человек. Позднее толпа направилась к зданию парламента, расположенному на проспекте Руставели в центре Тбилиси.

Акции протеста начались в Тбилиси 28 ноября после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна приостанавливает процесс открытия переговоров о вступлении в Европейский союз.

Ранее глава дипломатии ЕС назвала «неприемлемыми» задержания на протестах в Грузии.

Все новости на тему:
Протесты в Грузии — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами