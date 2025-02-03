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Глава дипломатии ЕС назвала «неприемлемыми» задержания на протестах в Грузии

Глава дипломатии ЕС Каллас: Грузия не оправдывает ожидания от страны-кандидата
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Irakli Gedenidze/Reuters

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала «неприемлемыми» задержания во время протестных акций в Тбилиси 2 февраля. На своей странице в соцсети Х она написала, что Грузия «не оправдывает ожиданий» как страны-кандидата на вступление в Евросоюз.

«Жестокое подавление мирных демонстрантов, журналистов и политиков, произошедшее сегодня вечером в Тбилиси, неприемлемо. Грузия не оправдывает никаких ожиданий от страны-кандидата», — написала Каллас.

Она подчеркнула, что Евросоюз поддерживает грузинский народ «в борьбе за свободу и демократию».

2 февраля участники протеста у торгового центра «Тбилиси молл» в столице Грузии не смогли заблокировать магистраль, ведущую на север от города. Между протестующими и правоохранителями возникали конфликты. В результате несколько человек были задержаны, в их числе лидер оппозиционной партии «Коалиция за перемены» Нико Мелия. Сообщалось о наличии пострадавших.

Протестные действия начались в Тбилиси 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров по вступлению страны в Европейский Союз. Первая неделя протестов была наиболее напряженной, но затем акции приняли мирный характер. Они проходят ежедневно у здания парламента и завершаются около полуночи после того, как граждане добровольно покидают проспект Руставели.

Ранее президент Грузии наградил попавших под западные санкции полицейских орденами Чести.

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