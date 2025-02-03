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Военному из Иркутской области дали 2,5 года колонии из-за постов в Telegram

В Иркутской области военный получил срок из-за постов в Telegram
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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

В Иркутской области военный был осужден на два с половиной года лишения свободы из-за постов в Telegram. Об этом сообщает 2-й Восточный окружной военный суд в официальном Telegram-канале.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима. Ему также назначили штраф 300 тыс. рублей с запретом переписываться в мессенджерах на четыре года. Кроме того, обвиняемого лишили воинского звания «старший лейтенант» и специальных званий «капитан юстиции» и «майор внутренней службы». Приговор еще не вступил в силу.

Как установил суд, обвиняемый, являясь противником СВО, размещал в открытом сообществе в мессенджере сообщения, «содержащие публичное оправдание террористических актов, призыв к осуществлению враждебных, насильственных действий против граждан России, а также призыв к оказанию моральной и финансовой помощи Вооруженным силам Украины».

В конце января другой житель Иркутской области был осужден на семь лет колонии за финансирование террористов. По данным следствия, мужчина размещал в открытой группе в социальной сети «ВКонтакте» комментарии, пропагандирующие деятельность украинского военизированного объединения «Легион свобода России» (организация запрещена в России).

Ранее участник «Правого сектора» (организация запрещена в России) из Херсонской области получил восемь лет колонии.

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