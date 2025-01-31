Житель Иркутской области получил семь лет колонии за финансирование террористов

В Иркутской области местного жителя приговорили к семи годам лишения свободы за финансирование терроризма. Об этом сообщает 2-й Восточный окружной военный суд в официальном Telegram-канале.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет, из которых 2 года и 6 месяцев он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Суд также лишил его права администрировать сайты в течение двух лет и ограничил ему свободу на 1 год и 6 месяцев.

По данным следствия, мужчина размещал в открытой группе социальной сети «ВКонтакте» комментарии, пропагандирующие деятельность украинского военизированного объединения «Легион свобода России» (организация запрещена в России).

Кроме того, по данным суда, фигурант финансировал националистическое вооруженное формирование «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией). Для финансирования деятельности, направленной против безопасности РФ, он направил электронный перевод в адрес организации, сообщили в суде.

До этого участник «Правого сектора» (организация запрещена в России) из Херсонской области получил восемь лет колонии.

Ранее житель Крыма получил срок за призывы к экстремизму.