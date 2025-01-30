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Член «Правого сектора» из Херсонской области получил 8 лет колонии

Жителя Херсонской области приговорили к 8 годам за участие в «Правом секторе»
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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Жителя Херсонской области приговорили к восьми годам колонии за участие в деятельности украинского «Правого сектора» (организация запрещена в России) на протяжении десяти лет — с 2014 по 2024 год. Об этом сообщает сайт регионального СУ СК.

Суд признал мужчину виновным по двум статьям Уголовного кодекса (УК) РФ — ч. 2 ст. 282.2, ч. 1. ст. 222.1, ч. 1 ст. 222 УК РФ (участие и склонение к деятельности в экстремистской организации, незаконное приобретение и хранение взрывных устройств и боеприпасов).

По данным следствия, с ноября 2014 года по август 2024 года мужчина принимал участие в деятельности украинской организации «Правый сектор». Действуя умышленно, он пропагандировал идеи организации, привлекал в нее новых членов, публично призывал к вступлению в нее и выполнял указания ее руководства, посчитали в СК.

Также, по данным Следственного комитета, в 2015 году мужчина приобрел гранату Ф-1, взрыватели к ней и патроны. Боеприпасы он хранил у себя дома в городе Алешки Херсонской области.

До этого Феодосийский городской суд республики Крым приговорил местного жителя к 2 годам и 6 месяцам колонии-поселения за призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Ранее другого жителя Херсонской области приговорили к двум с половиной годам колонии за участие в деятельности «Правого сектора».

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