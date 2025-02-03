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В Брянской области объявили ракетную опасность

Богомаз сообщил о ракетной опасности в Брянской области
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Антон Вергун/РИА Новости

На территории Брянской области объявили ракетную опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Ракетная опасность! Ракетная опасность! Запущена система оповещения», — написал он.

Губернатор призвал людей по возможности остаться дома и заявил о необходимости укрыться в помещении без окон со сплошными стенами.

«Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место», — добавил Богомаз.

2 февраля ракетную опасность объявляли на территории Курской области.

Накануне ВСУ атаковали ракетами школу-интернат в Судже Курской области. Российские власти назвали это военным преступлением и провокацией, направленной на отвлечение внимания от действий Украины в регионе.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород в условиях постоянных ракетных обстрелов.

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