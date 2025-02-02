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В Курской области объявлена ракетная опасность

На территории Курской области в шестой раз за день объявлена ракетная опасность
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Станислав Красильников/РИА Новости

На территории Курской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщает в Telegram-канале региональный оперштаб.

В посте от 17:12 жителей области призвали спрятаться в помещениях без окон и со сплошными стенами, если они находятся дома. Если сообщение о ракетной опасности застало их на улице, нужно укрыться в ближайшем подходящем для этого месте.

В течение воскресенья, 2 февраля, этот режим объявлялся в регионе уже шесть раз. Кроме того, в небе над Курской областью были сбиты четыре украинских дрона: один — ночью, еще один — в период с 10:00 до 11:10, и еще два — с 13:20 до 14:50.

Накануне ВСУ атаковали ракетами школу-интернат в Судже Курской области. Российские власти назвали это военным преступлением и провокацией, направленной на отвлечение внимания от действий Украины в регионе.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород в условиях постоянных ракетных обстрелов.

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