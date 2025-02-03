Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Буйный россиянин запер в квартире супругу и полицейского, прибывшего по ее вызову

Буйный калининградец запер в квартире жену и полицейского, прибывшего по вызову
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Калининграде мужчина запер в квартире супругу и сотрудника полиции, который прибыл по ее вызову. Вызволять «заложников» пришлось спасателям. Об этом сообщает издание «Клопс».

Инцидент произошел в ночь на 3 февраля в доме по улице Куйбышева. В правоохранительные органы обратилась жительница одной из квартир в связи с неадекватным поведением мужа во время ссоры.

По словам сотрудника МВД, он столкнулся с дебоширом на пороге его квартиры. Тот вышел за дверь и захлопнул ее, после чего скрылся. Открыть квартиру изнутри супруге калининградца и сотруднику полиции не удалось. Это сделали с помощью болгарки прибывшие на место спасатели.

Скрывшегося мужчину ищут правоохранители.

До этого в Тюменской области мужчина избил и укусил полицейского, который его задержал за хулиганство.

Ранее ростовчанка укусила за руку полицейского, мешавшего ей съесть взятку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами