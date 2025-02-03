Буйный россиянин запер в квартире супругу и полицейского, прибывшего по ее вызову

В Калининграде мужчина запер в квартире супругу и сотрудника полиции, который прибыл по ее вызову. Вызволять «заложников» пришлось спасателям. Об этом сообщает издание «Клопс».

Инцидент произошел в ночь на 3 февраля в доме по улице Куйбышева. В правоохранительные органы обратилась жительница одной из квартир в связи с неадекватным поведением мужа во время ссоры.

По словам сотрудника МВД, он столкнулся с дебоширом на пороге его квартиры. Тот вышел за дверь и захлопнул ее, после чего скрылся. Открыть квартиру изнутри супруге калининградца и сотруднику полиции не удалось. Это сделали с помощью болгарки прибывшие на место спасатели.

Скрывшегося мужчину ищут правоохранители.

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