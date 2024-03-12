В Тюменской области мужчина избил и укусил полицейского после задержания

В Тюменской области осудили мужчину, который применил насилие в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

В ноябре прошлого года 54-летний местный житель привлек внимание окружающих своим развязным поведением на железнодорожной станции. Он выражался грубой нецензурной бранью, и одна из оскорбленных свидетельниц обратилась к правоохранителям. На место прибыл участковый уполномоченный полиции и доставил нарушителя в отделение для дачи объяснений.

Там задержанный стал материться уже в адрес сотрудника полиции. Затем он несколько раз ударил полицейского коленями в спину, а потом и вовсе укусил его за правую кисть. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

На суде обвиняемый полностью признал вину. Учитывая данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, Уватский районный суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей. Но с учетом его содержания под стражей смягчил наказание в виде штрафа до 35 тыс.

Ранее мужчина ворвался с ножом в отдел внутренних дел и напал на полицейского.