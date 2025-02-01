Пьяная россиянка обругала врачей и разбила бутылкой окно машины скорой помощи

На Алтае пьяная супруга пациента обругала врачей, а затем разбила окно машины скорой помощи бутылкой. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

Инцидент произошел на улице Емельяна Пугачева в городе Бийске, куда бригада скорой помощи приехала на вызов к мужчине. Врачи приняли решение госпитализировать больного, однако его жена, находившаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения, начала препятствовать работе медиков и нецензурно выражаться.

Затем агрессивная женщина стала бить бутылкой по лобовому стеклу машины скорой помощи и разбила его — водитель не смог продолжить движение. Медикам пришлось воспользоваться тревожной кнопкой, после чего на место прибыла группа задержания Росгвардии.

Стражи порядка задержали женщину. По факту случившегося ведется разбирательство.

Ранее безработный набросился на фельдшеров скорой помощи в Петербурге и избил их.