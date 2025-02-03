В Пятигорске пожарные спасли с дерева енота, который не мог спуститься, и попали на видео

В Пятигорске пожарные спасли с дерева енота, который не мог спуститься

В Пятигорске Ставропольского края пожарные спасли енота, который залез на дерево и не мог спуститься. Об этом пишет мэр города Дмитрий Ворошилов в своем Telegram-канале.

«Понедельник у этого енота явно не задался. Залез на дерево и не смог спуститься. Благодаря слаженным действиям сотрудников пожарной части и спасателей енот был спасен», — говорится в посте.

В январе 2025 года спасатели достали из Москвы-реки упавшую в водоем овчарку. Инцидент произошел в районе поселка Речник. Очевидцы заметили животное, которое не могло выбраться из воды самостоятельно, и вызвали спасателей.

Приехавшие на место специалисты заметили, что собака находится в 100 метрах от берега в ледяной полынье. После спасения овчарку обогрели и передали представителю одного из местных фондов, занимающихся помощью животным.

До этого в Улан-Удэ спасли кошку, которая оказалась в вагоне грузового состава. Поезд следовал из Кузбасса, но рюкзак, в котором путешествовало животное, привлек внимание сотрудников транспортной компании только в Улан-Удэ.

На место вызвали кинологов, их собака не обнаружила взрывчатку, но заинтересовалась содержимым. Истощенной кошке оказали помощь, ее забрал к себе домой один из сотрудников вокзала.

Ранее слепая и глухая собака вернулась к хозяину после трех дней разлуки.