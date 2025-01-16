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Спасатели достали из Москвы-реки провалившуюся в водоем овчарку

В Москве спасли собаку, оказавшуюся в ледяной полынье
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Телеграм-канал Городское хозяйство Москвы

В Москве спасли овчарку, которая упала в воду. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства Москвы.

Инцидент произошел на Москве-реке в районе поселка Речник. Очевидцы заметили животное, которое не могла выбраться из воды самостоятельно, и вызвали спасателей.

Приехавшие на место специалисты заметили, что собака находится в 100 метрах от берега в ледяной полынье.

«Животное подняли из воды на борт аэролодки и доставили на поисково-спасательную станцию», – сообщается в публикации.

После спасения овчарку обогрели и передали представителю одного из местных фондов, связанных с помощью животным.

До этого в Улан-Удэ спасли кошку, которая оказалась в вагоне грузового состава. Поезд следовал из Кузбасса, но рюкзак, в котором путешествовало животное, привлек внимание сотрудников транспортной компании только в Улан-Удэ.

На место вызвали кинологов, их собака не обнаружила взрывчатку, но заинтересовалась содержимым. Истощенной кошке оказали помощь, ее забрал к себе домой один из сотрудников вокзала.

Ранее слепая и глухая собака вернулась к хозяину после трех дней разлуки.

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