Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Брошенная кошка проехала более тысячи км из Кузбасса в Улан-Удэ в угольном вагоне

В Улан-Удэ сотрудники вокзала нашли в угольном вагоне кошку, проехавшую 1400 км
close
Телеграм-канал «Телеграмма РЖД»

Железнодорожники из Улан-Удэ спасли кошку, которая могла проехать в вагоне грузового состава более 1000 километров. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

При осмотре одного из угольных вагонов сотрудники транспортной компании обнаружили подозрительный рюкзак. На место вызвали кинолога со служебной собакой, которая не обнаружила взрывчатки, но все равно заинтересовалась содержимым сумки.

«В рюкзаке сотрудники транспортной полиции обнаружили испуганную кошку, которая, судя по истощенному состоянию, проехала не одну сотню километров», — поделились в РЖД, добавив, что поезд следовал из Кузбасса на Дальний Восток.

Животное отвезли на осмотр в ветклинику, где кошку обследовали и оказали ей помощь. После этого питомицу забрал домой один из сотрудников вокзала в Улан-Удэ.

Ранее в Ленобласти девять дней спасали бездомного кота, забравшегося на крышу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами