Брошенная кошка проехала более тысячи км из Кузбасса в Улан-Удэ в угольном вагоне

Железнодорожники из Улан-Удэ спасли кошку, которая могла проехать в вагоне грузового состава более 1000 километров. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

При осмотре одного из угольных вагонов сотрудники транспортной компании обнаружили подозрительный рюкзак. На место вызвали кинолога со служебной собакой, которая не обнаружила взрывчатки, но все равно заинтересовалась содержимым сумки.

«В рюкзаке сотрудники транспортной полиции обнаружили испуганную кошку, которая, судя по истощенному состоянию, проехала не одну сотню километров», — поделились в РЖД, добавив, что поезд следовал из Кузбасса на Дальний Восток.

Животное отвезли на осмотр в ветклинику, где кошку обследовали и оказали ей помощь. После этого питомицу забрал домой один из сотрудников вокзала в Улан-Удэ.

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