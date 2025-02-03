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Швеция сняла арест с болгарского судна, подозревавшегося в диверсии в Балтийском море

Прокуратура Швеции сняла арест с подозревавшегося в диверсии болгарского судна
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Johan Nilsson/TT News Agency/Reuters

Прокуратура Швеции сняла арест с болгарского судна Vezhen, которое подозревалось в спланированном обрыве подводного кабеля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу прокуратуры шведской стороны.

«Швеция освободила судно, подозреваемое в повреждении подводного волоконно-оптического кабеля между Латвией и Швецией», — говорится в сообщении.

26 января подводный оптоволоконный кабель, проложенный между Латвией и Швецией, получил повреждения, вероятно, в результате внешнего воздействия.

Латвийский премьер-министр Эвика Силиня заявила, что Рига получила первые видеозаписи с места повреждения подводного кабеля между Латвией и Швецией в Балтийском море.

Кроме того, 31 января полиция Норвегии сообщила о задержании судна Silver Dania, которое зарегистрировано в королевстве и курсирует между Санкт-Петербургом и Мурманском. Его экипаж состоит из 11 россиян. Судно задержали по запросу латвийских властей из-за подозрения в причастности к повреждению кабеля в Балтийском море.

Ранее оператор задержанного в Швеции судна отрицал возможность диверсии.

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