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В Красноярске нашли 26 мин времен ВОВ, 11 из них – боевые

В Красноярске во время земельных работ нашли 26 мин времен ВОВ
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Росгвардия. Сибирский округ/VK

В Красноярске во время земляных работ обнаружили 26 минометных мин. Об этом сообщает «Росгвардия. Сибирский округ».

Инцидент произошел на улице Профсоюзов. Местные жители проводили земляные работы, но в какой-то момент заметили предметы, которые были похожи на боеприпасы.

«Специалисты ОМОН провели обследование и установили, что это 26 минометных мин калибра 82 мм времен Великой Отечественной войны, из которых 11 — боевые», – сообщается в публикации.

После этого сотрудники Росгвардии транспортировали мины для дальнейшего уничтожения.

Как сообщает Telegram-канал Kras Mash, снаряды нашли при разборе подвала дома. Вскоре специалисты взорвали их за чертой города.

До этого в Подмосковье местный житель обнаружил мину под полом своей квартиры. Мужчина обратился к специалистам, после чего дом оцепили и эвакуировали из него людей. Для жильцов организовали пункт временного размещения.

Ранее на территории московской больницы нашли коробку с противопехотными минами.

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