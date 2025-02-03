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Управляющая компания «Алых парусов» отказалась комментировать взрыв в Москве

РИА: управляющая компания «Алых парусов» отказалась комментировать взрыв

Управляющая компания ЖК «Алые паруса» отказалась комментировать взрыв, произошедший 3 февраля в доме на Авиационной улице в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

«Без комментариев», — ответили в пресс-службе управляющей компании.

3 февраля стало известно, что в элитном ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве произошел взрыв. Взрывом разрушило потолок в холле на первом этаже. Сначала очевидцы говорили о трех пострадавших, но позже выяснилось, что пострадали пять человек: консьерж и жильцы. По предварительной информации, одного человека не спасли.

По данным источника канала SHOT, самодельное взрывное устройство (или граната) было заложено под потолком. Взрыв произошел, когда несколько человек, в том числе одна женщина, шли через холл к выходу из жилого комплекса.

Источники в правоохранительных органах Telegram-канала Mash считают основной версией инцидента покушение на президента Федерации бокса ДНР и основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна. Он пострадал и был госпитализирован. Сопровождавший его личный охранник, по данным канала, также был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. По неподтвержденным данным, сработало устройство, оснащенное радиоуправляемым механизмом.

Ранее сообщалось, что четыре лифта получили повреждения при взрыве в ЖК «Алые паруса».

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Взрыв в ЖК «Алые паруса»
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