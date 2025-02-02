Сотрудники МЧС локализовали пожар на складах в Москве

Пожар на складах в Москве локализован на 250 квадратах

Сотрудники МЧС России успешно локализовали пожар на складах в северо-восточной части Москвы на площади 250 квадратных метров. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

В результате инцидента произошло обрушение крыши на площади 150 квадратных метров.

Пострадавших нет.

Как отметили в столичном МЧС, пожарные ликвидировали открытое горение. В настоящее время продолжаются работы по полной ликвидации последствий пожара.

Как сообщалось ранее, пожар произошел в ангаре с газовыми баллонами в 7-м проезде Марьиной Рощи. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. На месте происшествия раздавались взрывы и можно было видеть густой черный дым. К ликвидации возгорания привлекли пожарный поезд.

31 января пожар площадью 2 тыс. квадратных метров произошел на территории бывшего завода в Москве. Там находился хостел для мигрантов, по данным СМИ, — нелегальный. Спастись от огня самостоятельно сумели 300 человек, еще 60 постояльцев эвакуировали сотрудники МЧС.

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