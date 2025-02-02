В Черкесске коты сожгли квартиру

В Черкесске коты устроили пожар в квартире

В Карачаево-Черкесии поведение котов стало причиной пожара в квартире. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в Черкесске. По предварительной информации, питомцы опрокинули кулер, вода из него залила удлинитель, после чего произошло возгорание.

«Пожар на 36 квадратах потушили 12 специалистов и три единицы техники МЧС России», – сообщается в публикации.

Из квартиры эвакуировали двух женщин и пять котов. Пострадали ли они, не сообщается.

Подобный случай произошел в Уфе, где поведение котов спровоцировало пожар. Соседи пожаловались на запах гари, который доносился из квартиры. Прибывшие на место пожарные эвакуировали жильцов из подъезда и потушили возгорание.

В момент инцидента в квартире находились только пять котов. Животные хотели есть, поэтому стали искать еду. Лапами они случайно включили индукционную панель, из-за чего посуда с едой стала гореть.

Ранее российская школьница оказалась в больнице из-за укусов любимой кошки.