Мужчина год совращал дочь сожительницы в российском регионе

В Татарстане жителя села под Нижнекамском подозревают в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Об этом сообщает KazanFirst со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, с января 2024 года по январь 2025 года мужчина совершал противоправные действия в отношении 11-летней дочери сожительницы в своем доме в селе Большое Афанасово. Была ли в курсе случившегося 40-летняя мать, не уточняется.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, мужчина задержан.

До этого в Подмосковье задержали мужчину, который два года насиловал 11-летнюю падчерицу. О приставаниях мужчины девочка рассказала матери, и та обратилась в правоохранительные органы.

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